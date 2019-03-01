Скачать
Пятница, 01.03.2019
После саммита Трамп переговорил с лидерами Южной Кореи и Японии
После саммита Трамп переговорил с лидерами Южной Кореи и Японии
Зеленский заявил, что старая власть не конкурент для его команды
Зеленский заявил, что старая власть не конкурент для его команды
Милан поставил ценник на Кутроне: "россонери" хотят солидные деньги
Милан поставил ценник на Кутроне: "россонери" хотят солидные деньги
Исследователи: Младенцы чувствуют злобный тон матери уже в полугодовалом возрасте
Исследователи: Младенцы чувствуют злобный тон матери уже в полугодовалом возрасте

Холодницкий: Отмена статьи о незаконном обогащении - удар по антикоррупционной реформе

Холодницкий: Отмена статьи о незаконном обогащении - удар по антикоррупционной реформе
05:07 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: Назар Холодницкий считает, что решение Конституционного суда Украины по незаконному обогащению это удар по антикоррупционной реформе.

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий раскритиковал решение Конституционного суда Украины о признании неконституционной ст.368-2 Уголовного кодекса Украины (незаконное обогащение).

"Я скажу эмоционально, что это откровенный удар по всей антикоррупционной реформе. Несмотря даже на все наши недопонимания со следствием, с НАБУ, мы, когда видели общую картину по доказыванию, шли до конца", - сказал он в эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1". По его словам, всего за период работы НАБУ и САП были начаты 106 производств по признакам незаконного обогащения. Из них по состоянию на сегодня 65 производств расследуются, 37 производств были закрыты, 4 были направлены в суд с обвинительными актами.

При этом Н.Холодницкий подчеркнул, что 37 производств были закрыты именно из-за того, что прокурорами и детективами НАБУ был применен принцип презумпции невиновности, на который ссылался в своем решении Конституционный суд. "Мы понимали, что мы с этими доказательствами не докажем вину фигурантов в суде, какими бы непопулярными ни были эти решения", - пояснил он. Руководитель САП также не согласен с критикой о неэффективности и недейственности статьи о незаконном обогащении. Он указал, что мерилом этому должны стать решения судов, которые как раз затягивают рассмотрение данных дел.

КС по конституционному представлению 59 народных депутатов Украины признал неконституционной ст. 368-2 УК Украины о незаконном обогащении, так как ее положения не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности. Изменения в ст. 368-2 УК о незаконном обогащении появились в 2015 году. Соответствующий законопроект №1660-д украинский парламент принял в целом в феврале 2015 года. Он стал одним из законопроектов в пакете антикоррупционных инициатив и являлся условием для либерализации визового режима с ЕС, а также продолжения сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.

28 февраля в Верховной Раде зарегистрирован законопроект президента Украины о внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины относительно ответственности за незаконное обогащение (№10110).

Он возлагает на органы досудебного расследования обязанность доказывать правомерность получения представителем власти в собственность активов и наказание за незаконное обогащение, когда нет признаков злоупотребления служебным положением и взяточничества. В "Центре противодействия коррупции" уже заявили, что данный законопроект П.Порошенко содержит формулировку, которая делает невозможным привлечение чиновников к ответственности за приобретение имущества за необоснованные доходы.

Евросоюз не будет наказывать граждан Украины за решение КСУ

"Для привлечения чиновников к ответственности за необоснованные состояние следствию нужно будет доказывать, что такой чиновник не получал взятки или не злоупотреблял властью или служебным положением. Проще говоря, прокурор будет обязан представить отдельные доказательства, подтверждающие невиновность чиновника в двух преступлениях (злоупотребление и взятки), а уже потом речь может идти о незаконном обогащении", - поясняют в антикоррупционной общественной организации.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Суд, Закон, Конституция, Реформа, Незаконное обогащение, Назар Холодницкий.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Штаб ООС: противник 10 раз обстрелял позиции украинских войск
02 Луценко сказала, когда ВР может рассмотреть законопроект о незаконном обогащении
03 "Новая газовая война": Климкин выразил свое мнение о Nord Stream 2
04 Минобороны будет закупать оружие, которое не производят в Украине
05 В Алжире на митинге против цензуры арестовали журналистов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Луганской области выявлено финансовых нарушений почти на полмиллиарда
В Луганской области выявлено финансовых нарушений почти на полмиллиарда
На Донетчине успешно функционируют семь центров безопасности (Видео)
На Донетчине успешно функционируют семь центров безопасности (Видео)
В Лондоне арестовали два особняка Фирташа
В Лондоне арестовали два особняка Фирташа
Доказано, что у неандертальцев была правильная, человеческая осанка
Доказано, что у неандертальцев была правильная, человеческая осанка
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь