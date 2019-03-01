Холодницкий: Отмена статьи о незаконном обогащении - удар по антикоррупционной реформе

Новости Украины: Назар Холодницкий считает, что решение Конституционного суда Украины по незаконному обогащению это удар по антикоррупционной реформе.

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий раскритиковал решение Конституционного суда Украины о признании неконституционной ст.368-2 Уголовного кодекса Украины (незаконное обогащение).

"Я скажу эмоционально, что это откровенный удар по всей антикоррупционной реформе. Несмотря даже на все наши недопонимания со следствием, с НАБУ, мы, когда видели общую картину по доказыванию, шли до конца", - сказал он в эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1". По его словам, всего за период работы НАБУ и САП были начаты 106 производств по признакам незаконного обогащения. Из них по состоянию на сегодня 65 производств расследуются, 37 производств были закрыты, 4 были направлены в суд с обвинительными актами.

При этом Н.Холодницкий подчеркнул, что 37 производств были закрыты именно из-за того, что прокурорами и детективами НАБУ был применен принцип презумпции невиновности, на который ссылался в своем решении Конституционный суд. "Мы понимали, что мы с этими доказательствами не докажем вину фигурантов в суде, какими бы непопулярными ни были эти решения", - пояснил он. Руководитель САП также не согласен с критикой о неэффективности и недейственности статьи о незаконном обогащении. Он указал, что мерилом этому должны стать решения судов, которые как раз затягивают рассмотрение данных дел.

КС по конституционному представлению 59 народных депутатов Украины признал неконституционной ст. 368-2 УК Украины о незаконном обогащении, так как ее положения не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности. Изменения в ст. 368-2 УК о незаконном обогащении появились в 2015 году. Соответствующий законопроект №1660-д украинский парламент принял в целом в феврале 2015 года. Он стал одним из законопроектов в пакете антикоррупционных инициатив и являлся условием для либерализации визового режима с ЕС, а также продолжения сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.

28 февраля в Верховной Раде зарегистрирован законопроект президента Украины о внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины относительно ответственности за незаконное обогащение (№10110).

Он возлагает на органы досудебного расследования обязанность доказывать правомерность получения представителем власти в собственность активов и наказание за незаконное обогащение, когда нет признаков злоупотребления служебным положением и взяточничества. В "Центре противодействия коррупции" уже заявили, что данный законопроект П.Порошенко содержит формулировку, которая делает невозможным привлечение чиновников к ответственности за приобретение имущества за необоснованные доходы.

"Для привлечения чиновников к ответственности за необоснованные состояние следствию нужно будет доказывать, что такой чиновник не получал взятки или не злоупотреблял властью или служебным положением. Проще говоря, прокурор будет обязан представить отдельные доказательства, подтверждающие невиновность чиновника в двух преступлениях (злоупотребление и взятки), а уже потом речь может идти о незаконном обогащении", - поясняют в антикоррупционной общественной организации.