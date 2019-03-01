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Совет Европы: Украина должна обеспечить избирательные права переселенцев

Совет Европы: Украина должна обеспечить избирательные права переселенцев
05:33 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: В Совете Европы просят Украинские власти обеспечить избирательные права переселенцев.

Украинская власть должна в полной мере обеспечить право внутренне перемещенных лиц из временно неподконтрольных районов Донбасса и оккупированного Крыма принять участие в выборах, сообщило издание "Европейская правда".

"Конгресс призывает принять необходимые законодательные меры, в частности с учетом следующих местных выборов в 2020 году, с целью сделать участие ВПО в избирательном процессе реальностью", – говорится на сайте "Европейской правды" в четверг вечером со ссылкой на пресс-службу Конгресса местных и региональных властей Совета Европы.

Подчеркивается, что в рамках первого конкретного шага парламент Украины должен принять проект Закона №6240, чтобы "устранить существующие барьеры для полного участия ВПО в выборах в соответствии с международными стандартами"

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"Долгожданное принятие этого законопроекта упростило бы процедуру регистрации избирателей и позволило бы всем гражданам Украины зарегистрироваться для голосования по месту их фактического проживания", - цитирует издание слова одного из докладчиков Конгресса. Он также добавил, что существует также потребность в улучшении образованности избирателей и информации для ВПО, обеспечении качественных списков избирателей и обеспечение подготовки избирательных органов.

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Киев, Украина, Совет Европы, Переселенцы, Выборы 2019.
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