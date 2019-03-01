Климкин сообщил, как удалить исторический конфликт с Польшей

Новости Украины: Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что для решения исторического конфликта, нужны одновременные действия со стороны Украины и Польши.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что для решения исторического конфликта между Украиной и Польшей нужны одновременные действия.

Также, глава МИД Украны в интервью "Польскому радио" назвал определенные условия, при соблюдении которых должна быть восстановлена возможность эксгумации и поминовения польских жертв в Украине. Он прогнозирует, что в исторической политике и Польша, и Украина могут делать позитивные жесты.

По словам Климкина, Украина позитивно отреагировала на решение Конституционного суда Польши, отменившее поправку в закон об Институте национальной памяти, касающуюся украинского национализма. Как он отметил, это создает положительный контекст.

По мнению главы МИД Украины, следующим шагом должно стать восстановление работы, направленной на поиск и эксгумацию останков поляков. Украина ожидает в то же время от Польши действий, направленных на восстановление разрушенных украинских памятников на территории Польши.

Климкин подчеркнул о необходимости действий по данному вопросу с двух сторон. Он добавил, что украинский вице-премьер Павел Розенко пригласил вице-премьера Петра Глинского обсудить детали.

Напомним, Украина в 2017 году запретила эксгумацию польских жертв. Это стало ответом на демонтаж памятника УПА в Грушовичах возле Перемышля, который польские власти назвала незаконным. Польская сторона обязалась отстроить надмогильный памятник в Грушовичах в случае подтверждения, что в этом месте есть останки воинов УПА. По результатам исследований в Грушовичах в ИНП Польши не подтвердили, что под памятником есть захоронение представителей украинского подполья.