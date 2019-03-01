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Политзаключенного Сенцова в колонии посетил адвокат и рассказал о его здоровье

Политзаключенного Сенцова в колонии посетил адвокат и рассказал о его здоровье
16:57 Сегодня Телеграф По материалам: УНН Фото: Фейсбук

Новости Украины: Адвокат Ольга Динзе посетила украинского политзаключенного Олега Сенцова в колонии Лабытнанги и рассказала, что украинец "чувствует себя нормально".

Украинского политзаключенного, режиссера Олега Сенцова в пятницу, 1 марта, посетила в колонии в Лабытнанги адвокат Ольга Динзе.

По словам защитницы,  Сенцов "чувствует себя нормально", он достаточно сильно поправился. Как он пояснил, сейчас он хорошо питается и занимается спортом. Как он поясняет, они полдня ходят строем, полдня занимаются спортом и творчеством.

Сообщается, что нареканий со стороны администрации в отношении него не поступает и он тоже не жалуется. Известно, что Сенцов находится в общей казарме на 50-60 человек.

Напомним, незаконно осужденный российским судом украинский режиссер Олег Сенцов написал письмо, датированное 17 января 2019 года, представителю Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Ирине Геращенко.

Сенцов попросил передать привет всем украинцам, а также президенту Украины Петру Порошенко и министру иностранных дел Украины Павлу Климкину. По словам вице-спикера Рады, украинский режиссер не сдается и внимательно следит за ситуацией в Украине.

Напомним, 14 мая 2018 года он объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных. В начале октября Сенцов прекратил голодовку. В своем письме режиссер отметил, что в случае продолжения голодовки к нему из-за критического состояния применили бы принудительное кормление. ФСБ РФ задержала Сенцова в Крыму весной 2014 года, потом его вывезли в Россию. В августе 2015 года режиссера приговорили к 20 годам заключения по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов партийных офисов.

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Все по теме:

Голодовка, Состояние здоровья, Олег Сенцов, Украинский политзаключенный, Незаконно осужденный в РФ, Колония в Лабытнанги.
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