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Суббота, 02.03.2019
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Князев призвал полицию эффективно реагировать на события, связанные с выборами

Князев призвал полицию эффективно реагировать на события, связанные с выборами
08:09 Сегодня Телеграф Фото: НПУ

Новости Украины: Глава Нацполиции Украины Сергей Князев призвал сотрудников эффективно и качественно реагировать на заявления, связанные с избирательным процессом.

В Национальной полиции проводится максимальная концентрация сил для надежного обеспечения общественной безопасности во время выборов. Об этом на видеоселекторном совещании с участием руководителей центрального аппарата и областных подразделений заявил глава Нацполиции Сергей Князев, сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

"Мы должны эффективно и качественно реагировать на любые события, связанные с избирательным процессом, а также своевременно принимать процессуальные решения. Вы должны на местах осуществить максимальную концентрацию сил для надежного обеспечения публичной безопасности во время выборов", – подчеркнул Князев.

Председатель Нацполиции подчеркнул, что руководители всех подразделений на местах уже сейчас должны провести эффективную расстановку сил и средств личного состава.

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Как сообщалось, 31 декабря 2018 года в Украине стартовала кампания очередных выборов президента, назначенных на 31 марта 2019 года. МВД запустило систему онлайн-мониторинга нарушений на выборах. Всего документы на регистрацию кандидатами в президенты в ЦИК подали 91 человек, но 47 комиссия отказала, в том числе лидеру Коммунистической партии Петру Симоненкои арестованной по подозрению в терроризме депутату Рады Надежде Савченко. Официально зарегистрированы 44 кандидата на пост главы государства.

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Все по теме:

Реакция, Нарушения, Заявления, Избирательный процесс, Сергей Князев, Глава Нацполиции, Выборы 2019, Президентские выборы в Украине 2019.
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