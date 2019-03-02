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Госзащитник подал шестую апелляцию на приговор Януковичу

Госзащитник подал шестую апелляцию на приговор Януковичу
11:13 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Государственный защитник Виктор Овсянников подал шестую апелляцию по делу о государственной измене на приговор Виктору Януковичу.

Еще одну апелляцию на приговор экс-президенту Украины Виктору Януковичу по делу о государственной измене подал государственный защитник Виктор Овсянников, который был назначен ему центром бесплатной правовой помощи по решению Оболонского суда Киева, но затем отстранен судом от процесса за невыполнение своих обязанностей. Именно его апелляция стала шестой среди тех, которые поступили в апелляционный суд.

1 марта Киевский апелляционный суд определил состав коллегии из пяти судей для рассмотрения шести апелляций адвокатов на приговор В.Януковичу по делу о госизмене. Информация о дате назначения апелляций к рассмотрению будет сообщена дополнительно.

26 февраля Оболонский суд сообщил, что по состоянию на последний день срока обжалования приговора В.Януковичу, который был 25 февраля, было подано 5 апелляций.

Две апелляции были поданы адвокатами из объединения "Авер Лекс": одна – Богданом Биленко и Андрианой Фозекош и еще одна – Виталием Сердюком и Игорем Федоренко. Апелляции также были поданы вступившими в процесс на заключительной стадии адвокатами Александром Горошинским и Александром Байдиком.

Кроме того, апелляцию подал назначенный В.Януковичу в начале августа 2018 года по решению суда государственный защитник Юрий Рябовол, который появился в процессе на стадии судебных дебатов.

Суд вынес вердикт Януковичу

Адвокат В.Овсянников был назначен В.Януковичу 31 июля 2018 года по решению суда из-за отказа его адвокатов из объединения "Авер Лекс" участвовать в судебных дебатах. 1 августа В.Овсянников прибыл на заседание, но отказался участвовать в дебатах и заявил, что суд нарушает нормы закона в данном процессе. Защитник три раза покидал судебное заседание, после чего суд принял решение заменить В.Овсянников другим бесплатным адвокатом.

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Апелляция, Дело о госизмене, Госзащитник, Виктор Овсянников, Приговор Януковичц.
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