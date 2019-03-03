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Тимошенко обещает вернуть вкладчикам их сгоревшие вклады

Тимошенко обещает вернуть вкладчикам их сгоревшие вклады
11:56 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко пообещала после победы на выборах президента вернуть украинцам их сбережения периода Советского Союза.

Кандидат на пост президента Украины, лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявляет, что на протяжении следующих пяти лет гражданам Украины будут проиндексированы и возвращены их сбережения в Сбербанке б.СССР.

Как сообщается на сайте "Батькивщины", на встрече с общественностью в г.Вишневое (Киевская обл.) Ю.Тимошенко напомнила, что во времена ее премьерства начался процесс возвращения населению их сбережений периода Советского Союза - по тысяче гривень. Часть людей получили деньги, а часть - нет, так как власть "всё это закрыла тогда".

Политик заверила, что после победы на выборах ей никто не помешает вернуть все сбережения Сбербанка б.СССР, которые будут проиндексированы.

Кроме того, она пообещала, что при рождении ребенка будет выплачиваться помощь, как во времена ее премьерства: при рождении первого ребенка семья будет получать 50 тыс. грн, второго - 100 тыс. грн, а после рождения третьего и более - 150 тыс. грн.

Ю.Тимошенко также подчеркнула, что будут увеличены пенсии за счет проведения пенсионной реформы и сделать это можно будет за 2-3 месяца.

Напомним, лидер партии "ВО "Батькивщина", кандидат на пост президента Украины Юлия Тимошенко заявила о намерении начать процедуру импичмента президента Украины в связи с обнародованным журналистским расследованием о причастности некоторых должностных лиц страны к незаконным махинациям при проведении закупок для армии. Политик раскритиковала действия чиновников из окружения действующего главы государства, о которых шла речь в журналистском расследовании программы "Bihus.Info". Ю.Тимошенко подчеркнула, что такие действия подпадают под ст.111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).

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Все по теме:

Юлия Тимошенко, Украинцы, Возвращение, Выборы 2019, Президентские выборы в Украине 2019, Советские вклады.
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