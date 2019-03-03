Кто из нардепов пропустил больше всего голосований в Раде в январе-феврале 2019

Новости Украины: В январе-феврале 58 депутатов пропустили почти все голосования в Раде.

58 народных депутатов пропустили более 90% голосований в Верховной Раде, а девять не голосовали ни разу.

Об этом сообщает общественное движение "Честно".

Согласно информации с официального сайта Верховной Рады, девять депутатов ни разу не проголосовали. Пятеро из этих депутатов находятся под следствием, бежали из страны или написали заявление о сложении полномочий ", - говорится в сообщении.

Так, полный список нардепов, которые отсутствовали во время всех голосований, выглядит следующим образом:

Дмитрий Добкин ( "Оппозиционный блок"), который по данным письменной регистрации отсутствовал по неизвестным причинам.

Евгений Бакулин ( "внефракционные"), задержание и арест которого 15 марта разрешил Верховная Рада. По словам генерального прокурора, депутат давно не посещал Украину.

Константин Жеваго ("внефракционные"), который по данным письменной регистрации отсутствовал по неизвестным причинам.

Сергей Клюев ("внефракционные"), которого Интерпол объявлял в международный розыск.

Вячеслав Константиновский ( "внефракционные"), который в июле 2017 написал заявление о сложении депутатского мандата. В ноябре 2017 Верховная Рада не смогла собрать достаточного количества голосов за удовлетворение этого заявления.

Александр Онищенко ( "внефракционные"), нардеп-беглец, скрывающийся в Лондоне от уголовного преследования в отношении хищения имущества "Укргазвидобування".

Надежда Савченко ( "внефракционные"), арест которой по подозрению Генпрокуратуры разрешила Верховная Рада и которая находится в следственном изоляторе.

Дмитрий Ярош ( "внефракционные"), который по данным письменной регистрации отсутствовал по неизвестным причинам. За всю каденцию Верховной Рады нардеп принял участие лишь в 1,87% голосований.

Лев Пидлисецкий ( "Самопомощь"), который сообщал "Честтно", что не ходит в ВР по состоянию здоровья. В комментарии для "Честно" нардеп говорил, что есть проблема с оформлением длительной медицинской справки о болезни.

В то же время народные депутаты Вадим Рабинович ( "Оппозиционный блок") и Валерий Дубиль ( "Батькивщина") приняли участие лишь в 1 голосовании из 304-х.

При этом в "Честно" обращают внимание на то, что народные депутаты не всегда участвуют в голосовании несмотря на присутствие: в январе-феврале присутствие составила 77,6%, а голосование - 41,1%.

Также в "Честно" уточняют, что более 50% голосований пропустили 259 нардепов, а более 90% - 58 парламентариев.

В наибольшем количестве голосований не участвовали народные избранники от групп "Воля народа" (84%) и "Возрождение" (79%), в наименьшем - депутаты от "Народного фронта" и "Самопомощи" (56%).

Наибольшее количество голосований января-февраля 2019 не посетили народные избранники из фракции "Батькивщина" (47,7%), внефракционных (36,1%) и "Оппозиционный блок" (31,1%).

Нардепы, избранные по партийным спискам, чаще участвуют в голосованиях, чем депутаты-мажоритарщики: разница в их активности голосований за январь-февраль 2019 составила 9,8%, за декабрь 2018 составляла 9%, в ноябре - 1,5% в октябре - 8%.

"Заметим, что даже стопроцентного прогульщика отозвать невозможно. Единственное, чем можно наказать "неприкасаемых", - лишить части зарплаты. По поручению спикера с сентября 2016 прогульщиков также время от времени публикуют в газете "Голос Украины", - сообщили в "Честно".

В январе-феврале 2019 Верховная Рада работала в сессионном зале 12 дней, провела 18 заседаний, на которых произошло 304 голосования.