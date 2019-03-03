Кто из нардепов пропустил больше всего голосований в Раде в январе-феврале 2019

58 народных депутатов пропустили более 90% голосований в Верховной Раде, а девять не голосовали ни разу.
Об этом сообщает общественное движение "Честно".
Согласно информации с официального сайта Верховной Рады, девять депутатов ни разу не проголосовали. Пятеро из этих депутатов находятся под следствием, бежали из страны или написали заявление о сложении полномочий ", - говорится в сообщении.
Так, полный список нардепов, которые отсутствовали во время всех голосований, выглядит следующим образом:
В то же время народные депутаты Вадим Рабинович ( "Оппозиционный блок") и Валерий Дубиль ( "Батькивщина") приняли участие лишь в 1 голосовании из 304-х.
При этом в "Честно" обращают внимание на то, что народные депутаты не всегда участвуют в голосовании несмотря на присутствие: в январе-феврале присутствие составила 77,6%, а голосование - 41,1%.
Также в "Честно" уточняют, что более 50% голосований пропустили 259 нардепов, а более 90% - 58 парламентариев.
В наибольшем количестве голосований не участвовали народные избранники от групп "Воля народа" (84%) и "Возрождение" (79%), в наименьшем - депутаты от "Народного фронта" и "Самопомощи" (56%).
Наибольшее количество голосований января-февраля 2019 не посетили народные избранники из фракции "Батькивщина" (47,7%), внефракционных (36,1%) и "Оппозиционный блок" (31,1%).
Нардепы, избранные по партийным спискам, чаще участвуют в голосованиях, чем депутаты-мажоритарщики: разница в их активности голосований за январь-февраль 2019 составила 9,8%, за декабрь 2018 составляла 9%, в ноябре - 1,5% в октябре - 8%.
"Заметим, что даже стопроцентного прогульщика отозвать невозможно. Единственное, чем можно наказать "неприкасаемых", - лишить части зарплаты. По поручению спикера с сентября 2016 прогульщиков также время от времени публикуют в газете "Голос Украины", - сообщили в "Честно".
В январе-феврале 2019 Верховная Рада работала в сессионном зале 12 дней, провела 18 заседаний, на которых произошло 304 голосования.