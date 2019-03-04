Убийство Гандзюк: суд отказался продлевать арест Мангеру

Новости Украины: Шевченковский суд отказал в продлении меры пресечения Владиславу Мангеру, обвиняемого в организации убийства активистки Гандзюк.

Суд отказал в удовлетворении ходатайства прокуроров о продлении меры пресечения председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, который подозревается в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.

Как передает корреспондент, такое решение принял судья Шевченковского райсуда Киева Марьян Головчак.

«В удовлетворении ходатайства отказать», - сказал судья.

Как сообщалось, 15 февраля Шевченковский райсуд Киева избрал Мангеру меру пресечения в виде заключения под стражу до 3 марта с альтернативой внесения 2 млн 497 тыс. грн залога. В тот же день после внесения залога Мангер вышел из СИЗО, а 18 февраля вернулся на работу в Херсон.

Апелляционные жалобы на решение Шевченковского райсуда подали как адвокаты Мангера, которые просят отменить меру пресечения, так и прокуроры, которые настаивают на содержании Мангера под стражей без альтернативы залога.

Ранее сообщалось, депутаты Херсонского горсовета переименовали в честь Екатерины Гандзюк улицу Лютеранскую, на которой расположено областное управление Национальной полиции.

Напомним, 31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный плеснул серную кислоту в лицо Гандзюк. Женщину с химическими ожогами более 30% тела госпитализировали. 4 ноября она умерла. По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек. В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых - Николая Новикова – в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Под стражей находятся Сергей Торбин и Никита Грабчук, другим - Вячеславу Вишневскому, Владимиру Васяновичу и Виктору Горбунову суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

11 февраля Луценко сообщил, что председателю Херсонского облсовета Мангеру объявлено подозрение в организации убийства Гандзюк. По словам генпрокурора, пока следствие не собрало доказательств причастности других должностных лиц к совершению преступления против Гандзюк, кроме Мангера. Мангер подозревается в организации убийства, то есть умышленного причинения смерти другому человеку, совершенного из корыстных побуждений, по заказу, с особой жестокостью по предварительному сговору группой лиц, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.27, п.4, п.6, п.11, п.12 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины.

13 февраля прокуроры в суде сообщили, что Мангер обвиняется также по ст.258 УК "Теракт", это преступление подследственно СБУ