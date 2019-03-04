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Нардепы предлагают Раде ввести штрафы за травлю на работе

Нардепы предлагают Раде ввести штрафы за травлю на работе
16:52 Сегодня Телеграф По материалам: УНН Фото: Фейсбук

Новости Украины: Ряд народных депутатов зарегистрировали в парламенте законопроект, который касается противодействия моббинга, то есть травлю на работе.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект под номером 10118, который касается внесения изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия моббингу. Сообщается, что инициаторами выступили 9 народных депутатов Украины.

Сообщается, что среди чиновников, в частности,  указаны председатель подкомитета по вопросам экономического, секторального сотрудничества и углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между Украиной и ЕС комитета ВР по вопросам европейской интеграции Оксана Билозир и первый заместитель председателя комитета по вопросам науки и образования Александр Спиваковский.

Главной задачей данного законопроекта является защита участников трудовых отношений от различных форм моббинга, а также установление административной ответственности за такие действия.

Сообщается, что народные депутаты предлагают дать определение моббингу как психологическое, физическое, экономическое насилие, включительно с использованием средств электронных коммуникаций в отношении сотрудника с целью унижения его человеческого достоинства, создания в отношении него напряженной, враждебной атмосферы и принуждения к смене места работы.

Согласно законопроекту, предлагается дополнить Кодекс Украины об административных правонарушениях статьей, в которой будет указано, что за моббинг будет грозить штраф от 50 до 100 (от 850 грн до 1700 грн) необлагаемых минимумов доходов граждан (НМДГ) или общественные работы на срок от 20 до 40 часов.

Отмечается, что за травлю, которую совершила группа лиц, или если она привела к вреду здоровью, а также за травлю работников владельцем предприятия или уполномоченным им лицом предлагается установить штраф в размере от 100 до 200 НМДГ (3400 грн) или общественные работы на срок от 40 до 60 часов. 

Сейчас законопроект находится на рассмотрении в профильных комитетах парламента.

Напомним, суд Борисполя 11 февраля вынес первое в Украине решение по делу о буллинге (агрессивное поведение детей друг к другу). Суд оштрафовал родителей виновной несовершеннолетней за ее противоправные действия в отношении сверстников в учебном заведении. По факту буллинга был составлен протокол об административном правонарушении и направлен на рассмотрение в суд.

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Все по теме:

Верховная Рада, Штраф, Законопроект, Народные Депутаты, Противодействие, Моббинг, Травля на работе.
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