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Супрун в отпуске: суд перенес рассмотрение дела и.о. главы Минздрава

Супрун в отпуске: суд перенес рассмотрение дела и.о. главы Минздрава
18:00 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины: Рассмотрение дела Ульяны Супрун в Окружном административном суде Киева было отложено.

Из-за неявки и. о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, которая находится сейчас в отпуске, на судебное заседание Окружной административный суд Киева отложил рассмотрение дела.

Об этом сообщает Окружной административный суд Киева.

“Сегодня состоялось подготовительное заседание по иску Игоря Мосийчука к и.о. министра здравоохранения Украины Ульяне Супрун относительно отсутствия у нее полномочий министра. Ответчиком в суд предоставлено ходатайство о перенесении рассмотрения дела в связи с пребыванием Супрун в отпуске. Согласно п.1 ч.2 ст. 181 Кодекса административного судопроизводства Украины суд отложил рассмотрение дела до 21 марта 2019 года”, - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 15 февраля 2019 года судья Окружного административного суда города Киева Сергей Каракашьян объявил заявление о самоотводе по данному делу, после чего дело было передано на повторное автоматическое распределение.

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Киев, Суд, Окружной административный суд Киева, Ульяна Супрун, Дело Супрун.
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