Задержание Климента: МИД обратился к международному сообществу

Новости Украины: В МИД Украины призывали мировое сообщество и правозащитников осудить очередное нарушение прав человека в Крыму.

МИД Украины выражает протест Российской Федерации и ее оккупационной власти на территории Крыма по поводу безосновательного задержания архиепископа Симферопольского и Крымского Православной церкви Украины Климента и призывает мировое сообщество осудить это происшествие как нарушение прав человека на территории оккупированного полуострова.

"Требуем от кремлевского режима прекратить преследование на временно оккупированных территориях Украины религиозных деятелей и представителей конфессий. Призываем мировое сообщество, наших международных партнеров, правозащитные организации осудить очередное нарушение прав человека в АРК", - говорится в заявлении МИД Украины, обнародованном в понедельник вечером.

В украинском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что архиепископ Симферопольский и Крымский Климент выполняет гуманитарную миссию - как глава Православной миссии помощи жертвам нарушения прав человека и лицам, лишенным свободы.

"Усилиями многих людей архиепископа Климента освободили, однако, он остается под угрозой преследований, как и другие граждане Украины, которые сопротивляются оккупантам", - добавили в МИД Украины.

Как сообщалось, 3 марта днем в оккупированному Симферополе архиепископ Климент был задержан и направлен в отделение полиции. По сообщению Л.Денисовой, архиепископа Климента вывели из автобуса, объяснив, что в его сумках находятся вещи, которые якобы были украдены им из церкви. "Климент заверил меня, что в полиции лишь через полчаса после задержания узнали, кем он является, а само дело сфабриковали почти сразу", - написала Л.Денисова на своей странице в соцсети Facebook в воскресенье.

Адвокат Николай Полозов подал заявление в прокуратуру по факту незаконного удержания архиепископа Климента в отделе полиции.

В 20.06 воскресенья, 3 марта, архиепископа Климента отпустили не предъявив никаких обвинений. "Архиепископа Климента отпустили без составления протокола. Он на свободе!", – написал Н.Полозов в своем аккаунте в Твиттер в воскресенье вечером.