Полторак принял нового посла Японии: что обсуждали стороны

Новости Украины: Глава Минобороны Украины обсудил с послом Японии сотрудничество в военно-медицинской отрасли и возможность совместных учений.

Министр обороны Украины Степан Полторак обсудил с послом Японии в Украине Такаши Кураи сотрудничество в военно-медицинской отрасли, в организации проведения совместных учений и развитии военно-технического сотрудничества.

"Сегодня поздравил новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Японии в Украине Такаши Кураи и проинформировал иностранную делегацию о текущей ситуации в Украине. Благодарен за поддержку, которую предоставляет народ и правительство Японии нашей стране. Несмотря на то, что Япония находится очень далеко от Украины, но вызовы и территориальные угрозы у нас похожи. Главной причиной этих угроз является агрессивный сосед, который, к сожалению, не соблюдает международные обязательства и договора", - написал С.Полторак на своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник.

Он выразил надежду на дальнейшее сотрудничество и улучшение двусторонних деловых отношений.

"Особенно это касается вопросов, связанных с обменом опытом в различных направлениях, сотрудничества в военно-медицинской отрасли, а также организации проведения совместных учений. Также мы заинтересованы в развитии военно-технического сотрудничества между оборонными ведомствами стран-партнеров", - отметил глава Минобороны Украины.