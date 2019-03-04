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Выборы 2019: Садовый отправил заявление в ЦИК касаемо отзыва своей кандидатуры

Выборы 2019: Садовый отправил заявление в ЦИК касаемо отзыва своей кандидатуры
23:45 Пн, 4 Март 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: Садовый подал заявление в ЦИК об отзыве своей кандидатуры с президентских выборов.

Мэр Львова, лидер партии "Самопомич" Андрей Садовый подал заявление в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) об отзыве своей кандидатуры с выборов президента Украины 31 марта 2019г, сообщает пресс-служба "Сомопомочи".

"Именно сейчас Украина имеет шанс выбрать проукраинского антикоррупционного президента. Тот путь, которым идет страна сейчас, заведет в очень темные времена. Кто-то может со мной согласиться, не согласиться, но я так думаю. И поэтому я принял для себя непростое, но очень ответственное решение", - цитирует А.Садового пресс-служба политсилы в понедельник вечером.

Несмотря на отзыв своей кандидатуры, политик призвал всех избирателей прийти на участки в день выборов и выполнить свой "священный долг" - проголосовать.

"Знаете, как на Пасху все христиане идут святить паски? Так чтобы все пришли и проголосовали - это очень важно. Каждый будет иметь свои приоритеты в отношении того или иного кандидата. Но надо проголосовать, чтобы у нас не украли выборы и чтобы они прошли честно", - цитирует пресс-служба А.Садового.

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Как сообщалось, 1 мартаА.Садовый заявил, что снимает свою кандидатуру на выборах президента Украины в пользу лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко.

Он сообщил, что на текущей неделе намерен подписать с А.Гриценко публичное соглашение, в котором будут прописаны важные принципы. "Принципы в отношении обороны и безопасности нашего государства, принципы по борьбе с коррупцией, принципы по отношению к оккупированным территориям, о чистоте кадровой политики", - отметил А.Садовый.

В свою очередь кандидат в президенты А.Гриценко поблагодарил А.Садового за такое решение.

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Андрей Садовый, ЦИК, Самопомич, Выборы 2019.
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