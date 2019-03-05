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В Украину едет заместитель госсекретаря США Хейл

В Украину едет заместитель госсекретаря США Хейл
09:21 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: С 5 по 7 марта в Киеве будет находится заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл.

Заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл 5 - 7 марта встретится в Киеве с высшими украинскими чиновниками.

Об этом сообщает посольство США в Украине.

"В Киеве с 5 по 7 марта, заместитель госсекретаря США встретится с высшими украинскими чиновниками и политическими лидерами, чтобы заверить Киев в неизменной поддержке США суверенитета и территориальной целостности Украины, и осудить длительную российскую агрессию в Украине, включая нападение 25 ноября в Керченском проливе. Кроме того, он обсудит предстоящие выборы, антикоррупционные меры и вопросы соблюдения прав человека с чиновниками и лидерами гражданского общества, а также возложит цветы к Мемориалу Небесной сотни, чтобы почтить тех, кто отдал жизнь за свободу во время Революции достоинства", - говорится в сообщении.

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Днем ранее, 4 марта Хейл прибудет в Лондон, сообщает посольство. Центральными темами встреч в Британии станут Сирия, КНДР, Иран, Венесуэла и Россия в годовщину авантюрного использования Москвой нервно-паралитического вещества в Солсбери.

8 марта во Белграде Хейл будет обсуждать вопросы двусторонних отношений и возвращения к диалогу по нормализации с Косово. Также во время сербских переговоров Хейл будет говорить о проблеме влияния России и Китая на Западных Балканах. 9 марта во Приштине господин Хейл встретится с чиновниками Косово, чтобы подчеркнуть историческую возможность достичь всестороннее соглашение о нормализации с Сербией и поисков путей для разрешения спора, добавляют в посольстве США.

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Киев, США, Коррупция, Дэвид Хейл.
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