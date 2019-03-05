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Суд почти втрое уменьшил размер залога экс-главе ГФС Насирову

Суд почти втрое уменьшил размер залога экс-главе ГФС Насирову
11:30 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Суд уменьшил залог бывшему главе Государственной фискальной службы Роману Насирову со 100 млн гривен до 36 млн гривен.

Шевченковский районный суд г.Киева продлил действие меры пресечения экс-главе Государственной фискальной службы (ГФС) Роману Насирову, уменьшив залог до 36 млн грн с 100 млн грн.

Как сообщает во вторник пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), накануне 4 марта состоялось очередное судебное заседание по рассмотрению по сути дела экс-главы ГФС Украины Р.Насирова и руководителя департамента ГФС Украины, на котором им была продлена мера пресечения.

"Суд продлил действие меры пресечения экс-главе ГФС Украины и руководителю департамента ГФС Украины, однако, по собственной инициативе, уменьшил залог для бывшего главы ГФС Украины с 100 млн грн до 36 млн грн в соответствии с размером гражданского иска в уголовном производстве", - сказано в сообщении.

В САП отмечают, что на указанном судебном заседании сторона обвинения не зачитали ни одной страницы обвинительного акта.

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Следующее заседание суда назначено на 14 марта 2019 года на 15:30.

Как сообщалось, Р.Насиров и его подчиненный обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины. Кроме того, Р.Насирову инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.366 (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

Сторона обвинения считает, что глава ГФС в течение 2015-2016 гг., действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, лично принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке налогового долга и обязательств ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр". Эти решения он принял с нарушением установленной законом процедуры, а именно - при отсутствии надлежащего обоснования и законных оснований, что повлекло тяжкие последствия в виде непоступления в госбюджет обязательных платежей в сумме более 2 млрд грн.

Соломенский райсуд Киева избрал Р.Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой залога в сумме 100 млн грн. Супруга внесла указанный залог.

Кабмин 3 марта 2017 года отстранил от должности главы ГФС Р.Насирова, возложив обязанности главы ведомства на и. о. замглавы службы Мирослава Продана. Затем 31 января 2018 года правительство уволило Р.Насирова с должности. М.Продан в начале сентября уволился по собственному желанию, а Кабмин исполнение обязанностей главы ведомства возложил на экс-руководителя Одесской таможни А.Власова.

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28 августа 2018 года Шевченковский райсуд Киева оставил Р.Насирову меру пресечения в виде 100 млн грн залога. Но в сентябре Шевченковский райсуд освободил Р.Насирова от обязательства носить электронный браслет.

11 декабря 2018 года Окружной административный суд Киева отменил решение Кабмина об увольнении Р.Насирова на основании того, что ответчики не довели наличие оснований для такого увольнения, а именно - обстоятельств его двойного гражданства.

11 января 2019 года Шевченковский районный суд Киева продлил Р.Насирову срок действия обязанностей, возложенных на подсудимых, но при этом разрешил ему за пределы Киева и Киевской области.

21 января Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала Романа Насирова кандидатом в президенты Украины на выборах 31 марта 2019 года.

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Суд, Залог, Шевченковский районный суд, ГФС, Роман Насиров.
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