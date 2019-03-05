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Вторник, 05.03.2019

Гройсман пригрозил коллегам принудительным лечением зависимости от соцсетей (Видео)

Премьер-министр Владимир Гройсман пригрозил участникам селекторного совещания относительно стоимости газа и отопления, что отправит их на принудительное лечение зависимости от телефонов и соцсетей. Об этом он сказал на совещании 5 марта. "Коллеги, когда с вами проводят совещание, телефоны, пожалуйста, отложите в сторону и различные социальные сети, или я назначу вам принудительный курс лечения от зависимости от социальных сетей", - сказал Гройсман. Он отметил, что говорит о "серьезных вещах". "А то такое впечатление, что мы вас теряем, что некоторые уходят в виртуальный мир. Я думаю, что за это ваши жены меня тоже поблагодарят, что я вас возвращаю в реальность", - подытожил глава правительства.
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Кабмин, Соцсети, Совещание, Владимир Гройсман.
12:13 Сегодня Телеграф
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