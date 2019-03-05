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У Януковича пойдут с жалобой в ЕСПЧ

У Януковича пойдут с жалобой в ЕСПЧ
15:56 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Решение ЕС о продлении санкций против Януковича и его сына незаконно и будет обжаловано в ЕСПЧ.

Решение Европейского Союза о продлении еще на год санкции (до 6 марта 2020 года) в виде замораживания активов экс-президента Украины Виктора Януковича и его соратников незаконно и будет обжаловано в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), заявил пресс-секретарь сына экс-президента Александра Януковича Юрий Кирасир.

"Продление Европейским Союзом санкций против В.Ф. Януковича и А.Януковича – безосновательное политическое решение. Оно будет обжаловано английскими адвокатами Виктора Януковича и Александра Януковича в Европейском суде", - написал он на своей странице в соцсети Facebook во вторник.

Евросоюз продлил санкции против Януковича

По словам Ю.Кирасира, в 2016 году ЕСПЧ установил, что санкции против В.Януковича и А.Януковича в 2014 году были введены безосновательно и незаконно.

"Несмотря на решение Европейского суда, дальнейшее продление санкций говорит об их незаконных, а сугубо политических основаниях", - отметил он.

Как сообщалось, ЕС 5 марта 2014 года ввел санкции в виде замораживания активов в отношении 18 бывших высших чиновников Украины. Впоследствии санкции ежегодно продлеваются, хотя со временем из-под них вышли 6 лиц.

Так, 5 марта 2018 года Совет Европейского Союза продлил на год – до 6 марта 2019 года решение о заморозке счетов 13 лиц, определенных как виновные за незаконное присвоение украинских государственных средств или за злоупотребление служебным положением, что привело к потере государственных средств Украины.

4 марта 2019 года в Брюсселе в рамках заседания Совета ЕС в соответствии с процедурой А (без обсуждения) Европейский Союз продлил еще на год санкции (до 6 марта 2020 года) в виде замораживания активов 12 бывших украинских высокопоставленных лица.

В санкционном списке вместе с В.Януковичем находятся Н.Азаров, бывший глава МВД Виталий Захарченко, экс-генпрокурор Виктор Пшонка и его сын Артем, бывший заместитель министра внутренних дел Виктор Ратушняк, бывший первый вице-премьер Сергей Арбузов, экс-министр доходов и сборов Александр Клименко, Э.Ставицкий, экс-министр образования Дмитрий Табачник, олигарх Сергей Курченко.

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Виктор Янукович, Санкции, ЕСПЧ, Дело Януковича.
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