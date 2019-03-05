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Гройсман собрался в апреле на встречу со словацким коллегой

Гройсман собрался в апреле на встречу со словацким коллегой
16:51 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Глава украинского правительства Владимир Гройсман в Словакии будет обсуждать вопросы развития воздушного сообщения.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман обсудил с премьером Словакии Петером Пеллегрини свой визит в Словакию в апреле текущего года.

Кроме того, главы правительств в ходе общения по телефону обсудили вопрос работы аэропорта в Ужгороде, расположенного в непосредственной близости от украинско-словацкой границы.

"Провел телефонный разговор с премьер-министром Словацкой Республики Петером Пеллегрини. Обсудили вопрос двустороннего сотрудничества, в частности развитию аэропорта "Ужгоро". А также договорились о моем визите в Словакию в апреле этого года", - написал В.Гройсман в своем микроблоге в соцсети Twitter во вторник.

Как сообщалось, аэропорт "Ужгород" для взлета и приземления самолетов использует воздушное пространство Словакии, которая является членом Евросоюза и работает по требованиям EASA (European Aviation Safety Agency). Длительное время аэропорт работал в ограниченном режиме без диспетчерского сопровождения, однако в декабре 2018 года Государственное предприятие обслуживания воздушного движения Украины "Украэрорух" получило сертификат EASA о соответствии нормам Евросоюза.

Сертификация "Украэроруха" по стандартам EASA была инициирована словацкой стороной в контексте создания условий для использования воздушного пространства Словакии при выполнении операций на аэродроме "Ужгород".

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Все по теме:

Украина, Словакия, EASA, Владимир Гройсман, Петер Пеллегрини, аэропорт Ужгород.
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