Садовый окончательно снялся с президентской гонки

Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию кандидата на пост президента, председателя партии «Объединение «Самопомич» Андрея Садового.
Как передает корреспондент, заявление от кандидата об отказе баллотироваться поступило в ЦИК вчера, 4 марта.
Рассмотрев указанное заявление, ЦИК постановила отменить регистрацию кандидата на пост президента Садового и обязать его немедленно вернуть в Центризбирком удостоверение кандидата.
Как сообщалось, 1 марта мэр Львова, председатель «Объединения «Самопомич» Садовый объявил, что снимает свою кандидатуру с выборов президента Украины в поддержку председателя партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко.
Ранее лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко подтвердил, что ведет переговоры с другими кандидатами в президенты, политическими партиями и общественными организациями по объединению усилий на предстоящих президентских выборах.