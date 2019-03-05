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Садовый окончательно снялся с президентской гонки

Садовый окончательно снялся с президентской гонки
17:01 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины: ЦИК сняла Андрея Садового с выборов президента Украины по его вчерашнему заявлению.

Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию кандидата на пост президента, председателя партии «Объединение «Самопомич» Андрея Садового.

Как передает корреспондент, заявление от кандидата об отказе баллотироваться поступило в ЦИК вчера, 4 марта.

Рассмотрев указанное заявление, ЦИК постановила отменить регистрацию кандидата на пост президента Садового и обязать его немедленно вернуть в Центризбирком удостоверение кандидата.

Как сообщалось, 1 марта мэр Львова, председатель «Объединения «Самопомич» Садовый объявил, что снимает свою кандидатуру с выборов президента Украины в поддержку председателя партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко.

Ранее лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко подтвердил, что ведет переговоры с другими кандидатами в президенты, политическими партиями и общественными организациями по объединению усилий на предстоящих президентских выборах.

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Все по теме:

Андрей Садовый, ЦИК, Кандидат в президенты, Выборы 2019.
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