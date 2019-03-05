Джемилев: Путинский режим не будет считаться с коренным населением Крыма

Новости Украины: Мустафа Джемилев считает невозможным вернуть Крым усилиями только коренного населения.

Народный депутат Украины, уполномоченный президента по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев считает, что вернуть аннексированный Крым усилиями только коренного населения невозможно.

Как передает корреспондент, об этом он сказал в Киеве во время информационного марафона «Диалоги во времени», который проходит по случаю пятой годовщины создания общественной организации «Украинский кризисный медиа-центр».

«Победить мы оккупантов, если имеются в виду жители Крыма, никак не сможем. То некоторые наши политические деятели говорили о том, что Крым вернется в Украину, когда у нас все будет хорошо. Но даже если полностью жители Крыма будут выражать свое недовольство, никакого возвращения его в состав Украины не будет», - сказал он.

Джемилев отметил, что «Путинский режим» не тот, который будет считаться с коренным населением».

В то же время, по его словам, многие западные страны «не готовы идти на жертвы ради сохранения торжества международного права».

Кроме того, депутат отметил, что на сегодняшний день проводится политика «на выживание коренного народа Крыма и заселение его россиянами из РФ».