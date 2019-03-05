Денисова и Москалькова провели встречу: что обсуждалось

Новости Украины: Омбудсмены Украины и России обсудили вопросы удерживаемых лиц в обеих странах.

Уполномоченные по правам человека Верховной Рады Украины и президента РФ Людмила Денисова и Татьяна Москалькова во ходе встречи обсудили ситуацию вокруг удерживаемых в РФ украинских политзаключенных и военнопленных моряков, а также удерживаемых в Украине граждан РФ.

Как написала Л.Денисова на своей странице в соцсети Facebook, Т.Москалькова пообещала проверить информацию о том, что Эдему Бекирову не оказывают необходимую медпомощь, не выводят его на прогулку, а лишь увеличили дозу инсулина, однако показатель сахара в крови остается опасно высоким.

"Обратилась к Москальковой с просьбой, чтобы Павлу Грибу сделали срочную хирургическую операцию… Заметила, что Владимиру Дудке нужна медицинская помощь и надлежащие условия содержания. Т.Москалькова пообещала повторно проверить условия и состояние его здоровья", - рассказала украинский омбудсмен, добавив, что еще раз затронула вопрос о раненых военнопленный моряков.

В свою очередь, Т.Москалькова сообщила ей, что раненые моряки Андрей Эйдер и Андрей Артеменко после прохождения обследования сейчас проходят медицинское лечение, а Василий Сорока на этой неделе проходит медицинское обследование для дальнейшей операции.

"Обсудили также вопросы относительно обмена. Я обратилась к Москальковой с просьбой, чтобы она донесла информацию до соответствующих органов о возможности обмена 25 на 25", - сообщила Л.Денисова.

Т.Москалькова, в свою очередь, спросила украинского омбсудсмена о руководителе "РИА Новости-Украина" Кирилле Вышинском, поскольку хочет присутствовать на судебном заседании по продлению срока его ареста. "Я ответила, что Вышинский 9 марта будет этапирован из Херсонского в Киевский СИЗО. 20 марта Кассационный криминальный суд Верховного суда Украины должен рассмотреть жалобу К.Вышинского на незаконность его задержания", - сообщила она.

Также Л.Денисова сообщила, что подтвердила Т.Москальковой возможность посещения родными граждан РФ Максима Одинцова и Александра Баранова.