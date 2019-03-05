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США рекомендуют уволить главу САП Холодницкого

США рекомендуют уволить главу САП Холодницкого
19:51 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Посол США призвала украинские власти уволить Холодницкого из-за потери доверия в борьбе с коррупцией.

Посол Соединенных Штатов Америки в Украине Мари Йованович призвала украинские власти уволить руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого из-за потери доверия в борьбе с коррупцией.

Как передает корреспондент, об этом посол США сказала в Киеве во время информационного марафона «Диалоги во времени» по случаю пятой годовщины работы Украинского кризисного медиа-центра.

«Для того, чтобы обеспечить целостность антикоррупционных учреждений, руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры должен быть заменен. Ни один человек, замеченный в инструктировании подозреваемых о том, как избежать обвинения в коррупции, не может иметь доверия в ведении тех же самых дел», - подчеркнула Йованович.

Также посол добавила, что необходимо провести расследование в отношении лиц, причастных к коррупции. Эти лица должны предстать перед судом, и, если их вина будет доказана, они должны «оказаться в тюрьме», отметила Йованович.

В этой связи дипломат подчеркнула, что все элементы антикоррупционной системы должны работать эффективно, чтобы наказать коррупционеров.

Как сообщалось, 30 марта 2018 года генеральный прокурор Юрий Луценко и директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник обратились в Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров с представлением об увольнении Назара Холодницкого с должности руководителя САП.

По сообщению пресс-службы Генпрокуратуры, дисциплинарные жалобы о совершении Холодницким дисциплинарных проступков составлены по фактам, выявленным в ходе уголовного производства, которое расследуется НАБУ совместно с ГПУ.

Сам Холодницкий заявлял, что производство против него зарегистрировано по статье Уголовного кодекса о разглашении данных досудебного расследования и принуждении свидетелей к даче показаний.

26 июля КДКП решила не увольнять Холодницкого с должности заместителя генпрокурора - руководителя САП, а ограничиться выговором.

В Посольстве Соединенных Штатов Америки в Украине, комментируя решение КДКП, заявили, что «в современной демократии прокуроры, которые манипулируют свидетелями и препятствуют правосудию, подают в отставку».

9 ноября комиссар Европейского Союза по вопросам европейской политики соседства и переговоров о расширении Йоханнес Хан отметил, что руководитель САП потерял доверие, и поэтому украинские власти должны предпринять соответствующие шаги для восстановления доверия. Тогда еврокомиссар отметил, что власти Украины должны обеспечить независимость и эффективное функционирование всех антикоррупционных институтов.

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США, SAP, Посол США, Назар Холодницкий, Мари Йованович.
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