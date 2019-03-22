Выборы 2019: Бойко не исключил возможности создания коалиции с Тимошенко

Новости Украины: Кандидат в президенты от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко заявил, что готов создать коалицию с еще одним кандидатом, лидером "Батькивщины" Юлией Тимошенко.

Кандидат в президенты Украины, один из основателей "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко в эфире телеканала заявил, что не исключает создания коалиции в Верховной Раде с партией "Батькивщина" Юлии Тимошенко.

По словам Бойко, такое объединение оппозиционных партий возможно с целью достижения мира на Донбассе. По словам кандидата в президенты Украины. он готов объединить силы и сформировать коалицию с тем, "кто будет с нами согласен, кто будет делать шаги для мира в стране и тем, кто будет защищать экономические интересы" избирателей.

Бойко отметил, что считает, что его избиратели заслуживают того, чтобы был создан единый оппозиционный фронт, который бы отстаивал их интересы.

По поводу раскола в партии "Оппозиционный блок", Бойко рассказал, что во время переговоров об объединении с партией "За жизнь" "стало ясно, что часть "Оппоблока", ориентированная на бизнес, валяла дурака".

Напомним, 9 ноября 2018 года сопредседатель политической партии "Оппозиционный блок" и одноименной парламентской фракции Юрий Бойко и внефракционный народный депутат, лидер партии "За життя" Вадим Рабинович подписали соглашение о создании "Оппозиционной платформы - За життя". После подписания соглашения о создании единой "Оппозиционной платформы – За життя" политсовет рекомендовал выдвинуть единым кандидатом на выборах президента Украины в 2019 году народного депутата Украины, лидера "За життя" Вадима Рабиновича.15 ноября народный депутат, лидер партии "За життя" Вадим Рабинович заявил, что не будет баллотироваться в президенты Украины, но возглавит партийный список на выборах в Верховную Раду осенью 2019 года.