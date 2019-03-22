Осужденный в России Павел Гриб объявил голодовку

Новости Украины: Парень не признал своей вины и отвергает обвинения в терроризме. После вынесения решения суда Павел взял слово и объявил голодовку.

Дело Павла Гриба завершилось. Северо-Кавказский окружной военный суд вынес приговор, в котором молодого человека обвиняют в содействии в террористической деятельности. По результатам решения, украинцу дали шесть лет в колонии среднего режима. Но заключенный был не согласен ни с обвинениями, ни с выводом судей.

В рамках дебатов, состоявшихся 21 марта в здании суда, Павел взял слово. В своей речи он не признал обвинений со стороны представителей ФСБ России. И ответил результатом судебных тяжб голодовкой. "Слава Украине!" - так закончил свой спич заключенный.

Представители Павла Гриба уже не раз говорили о плохом состоянии здоровья молодого человека. Известно также, что из-за осложнений у него начался цирроз печени и уже требуется операционное вмешательство.