Граница с Крымом под контролем: пограничники готовятся к выборам

Новости Украины: Из-за предстоящих выборов нового президента страны на границе с Крымом усилят меры безопасности.

Как сообщает пресс-служба Азово-Черноморского регионального управления Госпогранслужбы, в период выборов президента Украины на границе с временно аннексированным Крымом будет усилено меры безопасности. Информация об этом появилась сегодня на странице представительства в соцсети.

Чтобы не создавать очередей, на контрольных пунктах въезда и выезда увеличат количество сотрудников службы. Это поможет ускорить процесс прохождения контроля. Также в управлении уверяют, что кроме этого никаких других нововведений в правилах пересекания админграницы не будет. Для того, чтобы покинуть либо попасть на территорию АР Крым, нужно пройти контрольные пункты "Каланчак", "Чаплинка" или "Чонгар".

Напомним: выборы президента Украины назначены на 31 марта этого года.