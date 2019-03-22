Ляшко блокировал правительственную ложу, пытаясь сорвать выступление Гройсмана

Новости Украины: Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко заблокировал правительственную ложу и пытался помешать выступлению премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

Кандидат в президенты Украины, лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко во время часа вопросов правительству в Верховной Раде заблокировал ложу правительства.

Когда лидер "Радикальной партии" с соратниками поднимались к правительственной ложе, произошла потасовка, в частности с участием народного депутата от "Блока Петра Порошенко" Игорем Поберой. В последтсвии, в правительственной ложе, также произошла потасовка, в частности с участием депутата от Радикальной партии Игоря Мосийчука.

Таким образом, народный депутат Олег Ляшко с однопартийцами пытался препятствовать выступлению премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. Он утверждал, что у Кабинета министров Украины есть задолженность перед рабочими Покровского райавтодора Днепропетровской области.

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий пригрозил остановить час вопросов к правительству, если не будет возможности чиновникам отвечать на вопросы. После перерыва Парубий назвал такие события пренебрежением к парламенту и предоставил слово Гройсману, который сообщил Ляшко, что поручил разобраться с вопросами о выплате зарплат. Ляшко все равно продолжил спорить с Гройсманом, но позже он и представители его фракции ушли из правительственной ложи, и Час вопросов к правительству продолжился.

Ляшко также призвал правительство прекратить выплаты руководству Министерства здравоохранения, руководству "Укравтодора", пока не заплатят работягам зарплаты.

В ответ на заявления лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что дал поручение главе Укравтодора разобраться с возможной задолженностью, о которой ранее сообщалось и провести служебную проверку по факту причин невыплаты зарплат в Одесском университете.