Адвокат военнопленного моряка Сороки сообщил, сколько займет восстановление руки

Новости Украины: Восстановление руки украинского военнопленного моряка Василия Сороки после проведения операции займет полгода-год, ему пересадили сухожилия.

Адвокат Сергей Бадамшин на своей странице в Facebook сообщил, что ему удалось попасть в СИЗО к украинскому военнопленному моряку Василию Сороке, которому на днях сделали операцию на руке.

По словам адвоката, на восстановление функций руки у украинского военнопленного моряка уйдет около года. Ранение руки оказалось серьезнее, чем предполагалось. Выяснилось, что сухожилия сгибателей 2-4 пальцев руки были не просто повреждены осколком, а напрочь отсутствовали.

По словам Бадамшина, во время операции врачи сделали разрез и тогда заметили отсутствие сухожилий. Это их сильно удивило, но благодаря профессиональным действиям паники не возникло и было принято решение пересадить частей здоровых сухожилий на недостающее место. По информации адвоката, операция длилась около 3 часов.

Также он сообщил, что осколков в раненной руке оказалось намного больше, чем было обнаружено при обследовании. Всего хирурги извлекли 8 осколков. Сообщается, что операция прошла 18 марта, швы снимать будут за 2 недели в СИЗО. На данный момент, Сорока носит на руке гипс, который должны снять за 5-6 недель, а сухожилия будут заживать полгода-год.

Напомним, 25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. После этого 24 украинских моряков арестовали в Крыму, потом их переместили в российские СИЗО в Москве.