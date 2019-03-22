Бойко и Медведчук в РФ встретились с Медведевым и главой "Газпрома"

Новости Украины: Кандидат в президенты Юрий Бойко и Виктор Медведчук в Москве провели встречу с премьером РФ и главой "Газпрома".

Кандидат в президенты Украины, один из основателей "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко и председатель политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук в пятницу проводят посвященную вопросам газа встречу в Москве с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и главой "Газпрома" Алексеем Миллером.

Трансляцию встречи ведет телеканал "112 Украина".

В.Медведчук, в частности, обратился к российской стороне с просьбой начать прямые поставки газа Украине.

Напомним, кандидат в президенты Украины, один из основателей "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко в эфире телеканала заявил, что не исключает создания коалиции в Верховной Раде с партией "Батькивщина" Юлии Тимошенко.