Бойко и Медведчук в РФ встретились с Медведевым и главой "Газпрома"

Кандидат в президенты Украины, один из основателей "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко и председатель политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук в пятницу проводят посвященную вопросам газа встречу в Москве с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и главой "Газпрома" Алексеем Миллером.
Трансляцию встречи ведет телеканал "112 Украина".
В.Медведчук, в частности, обратился к российской стороне с просьбой начать прямые поставки газа Украине.
Напомним, кандидат в президенты Украины, один из основателей "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко в эфире телеканала заявил, что не исключает создания коалиции в Верховной Раде с партией "Батькивщина" Юлии Тимошенко.