Гриценко призвал Вакарчука высказать свою позицию на выборах президента 2019

Новости Украины: Кандидат в президенты Украины Анатолий Гриценко призвал музыканта Святослава Вакарчука высказать свою позицию относительно выборов президента Украины.

Кандидат в президенты Украины, лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко призвал лидера популярной украинской группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука публично высказать свою позицию на предстоящих президентских выборах, первый тур которых назначен на следующее воскресенье, 31 марта.

По мнению Гриценко, такие личности, как Святослав Вакарчук не имеют права промолчать, а наоборот - должны заявить о своей позиции, независимо от того, кого из кандидатов он решит поддержать.

Лидер "Гражданской позиции" выразил мнение, что на кризисном этапе, на котором сейчас находится Украина, нельзя молчать. Поскольку музыкант ранее заявлял о желании занять место в будущей политике, Гриценко считает, что теперь он не имеет права молчать на таком важном этапе, так как им этого могут не простить.

Ранее сообщалось, что фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук подчеркнул, что никогда не заявлял о намерениях баллотироваться в президенты. В то же время он отметил, что его не интересуют рейтинги. Кроме того, отвечая на вопрос о том, готовится ли команда Вакарчука к парламентским выборам, музыкант ответил: "Эта опция тоже на столе".