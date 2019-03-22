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В СБУ обещают проверить визит Бойко и Медведчука в РФ

В СБУ обещают проверить визит Бойко и Медведчука в РФ
19:28 Пт, 22 Март 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: СБУ в сжатые сроки даст правовую оценку визиту Бойко и Медведчука к одному из лидеров РФ.

Служба безопасности Украины в пределах своей компетенции в сжатые сроки даст правовую оценку, как визиту граждан Украины – кандидата в президенты Юрия Бойко и лидера движения "Украинский выбор – Право народа", члена партии "За життя" Виктора Медведчука к одному из лидеров страны-агрессора, так и их заявлениям.

"В то же время, мы не исключаем возможной связи этого события с предупрежденным СБУ в Харькове террористическим актом в метрополитене", - сообщили  в пресс-центре СБУ в пятницу со ссылкой на слова главы Службы безопасности Украины Василия Грицака.

"Сегодня имеющиеся в СБУ материалы свидетельствуют, что спецслужбы РФ любым способом пытаются отвлечь внимание общественности от раскрытых коррупционных схем финансирования выборов в интересах одного из кандидатов в президенты Украины, который устраивал раньше и устраивает сейчас Кремль. Для этого Россия, открыто жертвуя малым, чтобы заставить СБУ – по терминологии спецслужб – "переключиться на негодный объект", чтобы способствовать приведению к власти тех, кто устраивает лично Владимира Путина (президента России Владимира Путина – ред)", - цитирует В.Грицака пресс-центр спецслужбы.

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Напомним, кандидат в президенты Украины, один из основателей "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко в эфире телеканала заявил, что не исключает создания коалиции в Верховной Раде с партией "Батькивщина" Юлии Тимошенко.

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Юрий Бойко, СБУ, РФ, Виктор Медведчук.
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