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Канада продлевает санкции против Януковича до 2024 года

Канада продлевает санкции против Януковича до 2024 года
20:03 Пт, 22 Март 2019 Телеграф Укринформ

Новости Украины: Канада продлила санкции против бывшего президента Виктора Януковича и его окружения.

Правительство Канады продлило действие экономических санкций против 16 соратников бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Как сообщает корреспондент, решение об этом было опубликовано в официальном издании канадского правительства Canada Gazette.

Отмечается, что новые санкции будут действовать в течение пяти лет, то есть до марта 2024 года. Под их действие попали Николай и Алексей Азаровы, Раиса Богатырева, Андрей и Сергей Клюевы, Сергей Курченко, Елена Лукаш, Андрей Портнов, Артем и Виктор Пшонки, Виктор Ратушняк, Дмитрий Табачник, Александр Якименко, Виктор Федорович и Александр Викторович Януковичи, а также Виталий Захарченко.

Этим решением замораживаются все активы фигурантов, выявленные в Канаде. Правительство также запрещает кому-либо в Канаде, а также канадским гражданам независимо от места их пребывания: вступать в имущественные отношения с лицами, на которых наложены санкции; вести с ними финансовые расчеты предоставлять финансовые услуги.

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В объяснительных документах к решению говорится, что оно призвано предоставить дополнительное время Украина для завершения уголовных расследований и внесения формальных просьб о правовой помощи; гарантировать, что присвоенные активы остаются замороженными, и фигуранты списка смогут понести ответственность; сигнализировать канадскую поддержку ответственности, верховенству права и демократии в Украине.

Примечательно, что этим же решением Канада сняла санкции с погибшего младшего сына Януковича Виктора и бывшего главы СБУ Игоря Калинина.

Первые канадские санкции против окружения Януковича были введены 5 марта 2014 года и с тех пор оставались в силе.

На прошлой неделе Канада также существенно расширила санкции против России за ее незаконные действия в Черном и Азовском морях. Таким образом, в настоящее время связанные с агрессией против Украины канадские санкции распространяются на 435 физических и юридических лиц.

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Виктор Янукович, Санкции, Канада.
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