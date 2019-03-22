Порошенко обещает возобновить "нормандский формат", но после выборов

Новости Украины: Петр Порошенко заявляет, что после выборов возобновятся переговоры в "нормандском формате" по ситуации на Донбассе.

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что после президентских выборов возобновятся переговоры в нормандском формате (Германия, Франция, Украина, Россия) по вопросу ситуации по безопасности на Донбассе.

"Мы немедленно в Нормандском формате возобновим переговоры и имплементируем компонент безопасности. После имплементации компонента безопасности у нас будет политическая часть, где те, кто живут на Донбассе, смогут избрать себе местную власть", - сказал президент в интервью на телеканале "Украина" в пятницу вечером.

Он напомнил, что сразу после выборов президента Украины, политико-дипломатическим путем Киев поставит вопрос в Организации Объединенных Наций о миротворческом контингенте.

Отвечая на вопрос ведущей о том, сколько необходимо времени, чтобы закончить войну, П.Порошенко сказал: "Я больше не допущу ошибки, которая была сделана в 2014 году. Мой ответ будет абсолютно четкий: ключ от мира находится не в Киеве, поскольку не наши войска находятся на российской территории, ключ от мира находится не в Брюсселе, не в Вашингтоне, ключ от мира находится в Кремле".