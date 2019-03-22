Президент назвал преимущества вступления в НАТО

Новости Украины: Вступив в НАТО, Украина троекратно сократит траты на оборону, повысит уровень безопасности в стране и завершит конфликт на Донбассе.

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что присоединившись к НАТО, страна потенциально сможет снизить траты на сектор обороны и безопасности с нынешних 6% ВВП до предусмотренных для членов Альянса 2% ВВП, улучшить ситуацию с безопасностью внутри государства, а также прекратить гибель украинцев в конфликте на Донбассе.

"В связи с агрессией, Украина сейчас вынуждена тратить 6% ВВП на сектор обороны и безопасности, в то время, как норма НАТО составляет 2%. Это означает, - простая арифметика, - что находясь в НАТО, мы будем иметь возможность в три раза сократить наши расходы на оборону и направить их на социально-экономическое развитие", - сказал он в интервью телеканалу "Украина" в пятницу вечером.

Глава государства добавил, что вступление Украины в Североатлантический альянс также позволит повысить уровень безопасности в стране.

"И третья позиция: украинцы перестанут гибнуть (в зоне боевых действий – ред.)", - сказал П.Порошенко, добавив: "Именно поэтому пребывание в оборонном блоке настолько важно".

Отвечая на вопрос, когда будет отменен военный сбор, он ответил: "На следующий день после окончания войны".

Военный сбор в размере 1,5% с доходов физических лиц был введен 3 августа 2014 года как временная мера с целью финансирования нужд Вооруженных сил Украины и прочих задействованных в противодействии российской агрессии.