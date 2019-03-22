Российские хакеры рассылали фейковые письма про Авакова

Новости Украины: Хакеры РФ рассылали фейковые письма от Авакова с "правилами поведения на выборах".

Фейковые письма, где якобы содержались указания от имени министра внутренних дел Арсена Авакова относительно того, как должны вести себя полицейские в день выборов президента Украины, рассылались из почтового ящика, созданного на территории РФ.

Такое заявление разместила пресс-служба Нацполиции.

"Киберполиция установила, что почта, с которой осуществлялась рассылка фейковых писем была создана 21 марта 2019 на территории Российской Федерации. При этом злоумышленники использовали средства анонимизации для предотвращения их идентификации", - говорится в сообщении.

В частности, утверждают в Нацполиции, в фейковых письмах сотрудников полиции призвали во время охраны общественного порядка в день выборов "совершать действия в пользу одного из кандидатов в президенты и уделить "особое внимание" нарушениям законодательства со стороны членов избирательных комиссий и наблюдателей от конкурента этого кандидата" .

Напомним, хакерские группировки, имеющие отношение к России, такие как Fancy Bear, The Shadow Brokers и другие, активизировались в украинском киберпространстве накануне выборов, пытаясь любым способом получить доступ к сетям госорганов.