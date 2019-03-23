Зеленский: Коломойский мне не хозяин

Новости Украины: Владимир Зеленский утверждает, что у него с Коломойским нет никаких договоренностей.

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский вновь подчеркивает, что не зависит и не имеет никаких договоренностей с бизнесменом Игорем Коломойским, на телеканале "1+1" которого выходят продукты студии "Квартал 95".

"Мне неинтересно заниматься чем-то, если там нечестные деньги или если я выполняю чью-то волю. Сейчас много пишут о моей зависимости от господина Коломойского. У меня нет с ним никаких договоренностей, подписей, меморандумов о том, что я служу хозяину Коломойскому. Он мне не хозяин. У меня нет никакого хозяина", - сказал он в программе "Интервью с кандидатом в президенты" на телеканале ICTV.

В.Зеленский отметил, что в Украине практически все крупные телеканалы, крупные предприятия принадлежат "финансовым китам". "Но это же не значит, что все люди, которые работают на этих каналах, не самостоятельны. У них контракты с этим предприятием, и кто хозяин этого предприятия, по большому счету, не должно никого волновать. И во всем мире то же самое, какие-то группы владеют какими-то каналами", - добавил он.

В.Зеленский подчеркнул, что с И.Коломойским его связывают исключительно деловые отношения, и свои деньги он и его студия "Квартал 95" заработали сами.