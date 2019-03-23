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В МВД дали ответ на письмо от послов G7: позиция Авакова остается бесспорной

В МВД дали ответ на письмо от послов G7: позиция Авакова остается бесспорной
13:37 Сб, 23 Март 2019 Телеграф Укринформ Фото: МВД

Новости Украины: В МВД заверили, что руководителей радикальных групп предупредили о последствиях агрессивных попыток вмешаться в избирательный процесс.

В Министерстве внутренних дел заявляют, что позиция главы ведомства Арсена Авакова в противостоянии экстремистским движениям "остается твердой". Об этом говорится в комментарии МВД на запрос Радио Свобода относительно письма послов стран "Группы семи" министру Авакова об "опасности экстремистских движений".

По словам представителя министерства, позиция Авакова относительно экстремистских политических движений в Украине "остается твердой и бесспорной".

Как утверждают в ведомстве, руководители радикальных групп "были предупреждены, что агрессивные попытки вмешаться в честный избирательный процесс ... приведут к соответствующим последствиям".

"Красные линии были проведены - никаких запугиваний, агрессии, насилия или других попыток силовым способом повлиять на выборы", - сообщили в МВД.

Группа послов G7 написала письмо Авакову с предупреждением

Как сообщалось, накануне Радио Свобода получило подтверждение, что посол Франции в Украине Изабель Дюпон от имени всех послов стран "Группы семи" направила письмо министру внутренних дел Украины Арсену Авакову. В нем она написала, что "группа G7 обеспокоена экстремистскими политическими движениями в Украине, насильственные действия которых тревожат". Первые сообщения в СМИ об этом письме появились 15 марта.

31 марта в Украине состоятся выборы Президента. В Министерстве внутренних дел ранее заявляли, что попытки силового вмешательства в избирательный процесс в Украине будут пресекаться.

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МВД, Арсен Аваков, G7, группа семи, Послы G7.
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