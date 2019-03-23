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Порошенко заявил, что Кремль не поддержит членство Украины в ЕС и НАТО

Порошенко заявил, что Кремль не поддержит членство Украины в ЕС и НАТО
14:32 Сб, 23 Март 2019 Телеграф Укринформ Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Глава Украины подчеркнул, что дивизии РФ находятся на границе с Украиной и готовы к вторжению.

Российская Федерация и ее президент Владимир Путин категорически не согласятся с членством Украины в ЕС и НАТО. Такое мнение выразил Президент Петр Порошенко во время заседания Совета регионального развития Черновицкой области.

"Следующие пять лет нашей работы и программы приблизят Украину вплотную к членству в ЕС и НАТО. Может мы еще не пересечем финишную ленту, но точно пройдем точку невозврата в Советский Союз и Российскую империю. Согласится ли с этим Путин? В течение прошлых пяти лет мы систематически ломали каждый его план. Подчеркиваю, что нет", - сказал Порошенко.

Он подчеркнул, что дивизии РФ находятся на границе с Украиной и готовы к вторжению.

"После незаконной аннексии Крыма и агрессии на Востоке мы должны абсолютно реально воспринимать эти угрозы. Путин не согласится. Ежедневно идут обстрелы и провокации на линии фронта. Почти каждый день мы теряем наших воинов", - добавил Порошенко.

Глава государства подчеркнул, что Россия отказывается выполнять свои обязательства в рамках Минских соглашений, под которыми стоит подпись российского президента.

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"Идет ли речь о свободе мореплавания в Керченском проливе, или о деоккупации Азовского моря, или о выполнении Минских соглашений, или о выводе оккупационных войск, выводе тяжелого вооружения и техники, или о возвращении украинского суверенитета в Крыму ... Продолжается гибридная война", - отметил Порошенко.

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ЕС, НАТО, Петр Порошенко, Президент Украины, Президент Украины Петр Порошенко.
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