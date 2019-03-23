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Порошенко о визите Бойко и Медведчука в РФ: Москва слезам не верит

Порошенко о визите Бойко и Медведчука в РФ: Москва слезам не верит
19:52 Сб, 23 Март 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Украинский президент Петр Порошенко резко раскритиковал визит Бойко и Медведчука в Москву.

Президент Украины Петр Порошенко осуждает визит кандидата в президенты Юрия Бойко и лидера движения "Украинский выбор – Право народа", члена партии "За життя" Виктора Медведчука в Россию и переговоры с руководством правительства и "Газпрома".

"Экономику они обсуждают… Они обсуждают повесить снова Украину на российскую газовую иглу, они уже союзы обсуждают, которые будут созданы после президентских выборов, после парламентских выборов, и они сейчас уже все утверждают, что все объединятся. Против кого они объединятся? Против Украины, против каждого из нас", - сказал П.Порошенко на совете регионального развития в Черновицкой области в субботу.

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Президент подчеркнул, что представители одних политических сил поехали в Москву, а представители других политических сил готовы в Украине стать на колени перед президентом Российской Федерации.

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"Что они поехали туда вымаливать? Какие экономические интересы? Что они со слезами на глазах, протянув руки, ползли на коленях и просили у Путина? Эти поползли, а другие - тут с экранов телевидения информируют, что они тут станут на колени и будут плакать. Друзья, хочу напомнить всем – Москва слезам не верит", – сказал П.Порошенко.

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По его словам, президент РФ Владимир Путин, убедившись, что не может победить Украину на фронте, хочет изменить ее изнутри и сменить власть.

"Москва видит силу НАТО и она не отважится напасть на силу альянса. Москва видит сильную украинскую армию и понимает, что цена за безответственное решение широкой агрессии против нашего государства значительно возрастет, а у Путина поэтому есть план изменить тактику - не через победу на фронте – она уже для него невозможна, а сменить власть в Украине изнутри, поскольку тогда станет возможным и изменение нашего европейского и евроатлантического курса", - отметил П.Порошенко.

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Напомним, кандидат в президенты Юрий Бойко и Виктор Медведчук в Москве провели встречу с премьером РФ и главой "Газпрома".

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Юрий Бойко, Украина, Газпром, РФ, Петр Порошенко, Виктор Медведчук.
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