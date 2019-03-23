Супрун о туберкулезе в Украине: В последние годы ситуация улучшилась

Новости Украины: Ульяна Супрун рассказала о ситуации в Украине с лекарствами против туберкулеза.

В последние годы в Украине ситуация с лечением туберкулеза улучшилась, в том числе и благодаря значительному увеличению закупки препаратов от этого недуга.

Об этом подчеркнула исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун в своем посте в Facebook.

"Завтра Всемирный день борьбы с туберкулезом - заболеванием, от которого в Украине ежедневно умирают около 10 человек. В последние годы ситуация улучшилась, в частности благодаря доступу к бесплатной диагностике и новым препаратам. Украина полностью финансирует закупку лекарств против туберкулеза, а благодаря сотрудничеству с международными организациями нам удалось увеличить их количество почти в 40 раз", - сообщает Супрун.

Например, она напомнила, что препарат Линезолид международные организации в прошлом году закупили по цене $ 0,27, а Минздрав Украины в 2014 году этот же препарат покупал за $ 2,85.

"Это в разы больше лекарств, которые мы сможем предоставить пациентам бесплатно", - добавила Супрун.

Еще одна проблема в том, отмечает руководитель Минздрава, что из-за длительного и бесконтрольного использования антибиотиков в советские времена Украина остается одной из стран, где наиболее распространены устойчивые к лечению формы болезни. "Это тяжелая форма туберкулеза, лечение которой является более длительным, сложным и дорогим", - отмечает Супрун.

К тому же, по данным ВОЗ, около 23% случаев заболевания в Украине не выявляются.

Но главное, отмечает и.о. министра здравоохранения, туберкулез излечим, даже в большинстве тяжелых случаев.

"Сегодня украинские пациенты имеют доступ к диагностике и качественному лечению. Если есть показания врача, нужно вовремя пройти диагностику и, в случае выявления заболевания, начать непрерывный прием препаратов. Ежедневное употребление лекарств и регулярный контроль течения болезни у медицинского работника - основное условие выздоровления", - пишет Супрун.

Во многих развитых странах, по ее словам, уже отказались от практики длительной госпитализации из-за высокого риска перекрестного заражения пациентов.

Пациент-ориентированные подходы, которые внедряются сейчас в Украине, предусматривают, в частности, переход на амбулаторное лечение, если нет специальных предостережений. Это поможет разгрузить больницы и создать достойные условия для тех пациентов, которые обязательно нуждаются в стационарном лечении от туберкулеза.

"Ликвидация туберкулеза до 2030 года является общим намерением всего человечества. Украина может справиться с этой задачей, если мы продолжим принимать системные меры", - уверена Супрун.

Она отмечает, что для улучшения ситуации с заболеванием Кабмином разработан среднесрочный стратегический документ - Общегосударственная целевая программа противодействия ТБ, которая сейчас находится на рассмотрении комитетов Верховной Рады.

"Системное воплощение этой программы на национальном уровне поможет кардинально изменить ситуацию с туберкулезом и спасти жизни тысяч людей", - добавила Супрун.