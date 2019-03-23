Во время выборов в Киеве охранять порядок будут шесть тысяч полицейских

Новости Украины: Охранять порядок в Киеве на президентских выборах будут шесть тысяч полицейских.

Охрану порядка во время выборов президента 31 марта будут обеспечивать 6 тысяч полицейских. Об этом журналистам сообщил начальник столичной полиции Андрей Крищенко.

"Полиция готова к обеспечению порядка. Проводилась большая подготовительная работа. Уже охраняются округа и ЦИК. С понедельника начнется транспортировка бюллетеней, полиция также обеспечит сопровождение, охрану порядка и бюллетеней", - рассказал Крищенко. По его словам, к охране будут привлечены около 6 тысяч полицейских.

"Фактически почти весь гарнизон. Будут охраняться участковые и окружные комиссии, суды, ЦИК. При этом не будет уменьшено количество нарядов на улицах. Даже будет увеличено", - добавил Крищенко.