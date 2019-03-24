В Харькове обнаружили "перенаселенные" квартиры, где прописаны сотни людей

Новости Украины: В Харькове обнаружили квартиры с "сотнями прописанных" выборцев, полиция проверяет информацию.

В Харькове за неделю до выборов президента Украины, которые запланированы на 31 марта, обнаружили "перенаселенные" квартиры, где прописаны сотни людей. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

"22 марта в полицию поступило сообщение от жителя Харькова. Он рассказал, что в квартире на улице Луи Пастера и Шариковой зарегистрировано много людей", - говорится в сообщении. Сейчас правоохранители внесли информацию в Журнал единого учета и проверяют информацию.

В свою очередь в харьковской ячейке ВО "Батькивщина" уточнили, что их представители при проведении проверки списков избирателей обнаружили "аномальные" квартиры, в которых прописано по несколько сотен избирателей.

"В списках избирателей в избирательном округе №172, на избирательном участке 631572 (гимназия 163) "Батькивщина" обнаружила более 200 лиц, зарегистрированных по адресу: г.Харьков, ул. Луи Пастера 320, кв. 90", - говорится в сообщении. По словам первого заместителя председателя Харьковской областной "Батькивщины" Андрея Шевчука, в настоящее время готовится жалоба в Центральной избирательной комиссии, а также идет проверка списков избирателей на всех участках области.