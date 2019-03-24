Полиция объявила о подозрении двум боевикам "самообороны Крыма"

Новости Украины: Боевикам "самообороны Крыма" объявлено о подозрении в совершении уголовных преступлений.

Полиция объявила о подозрении двум боевикам так называемой"самообороны Крыма". Как сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции, сотрудники следственного отдела полиции АР Крым осуществляют расследование всех фактов противоправных действий, совершенных на территории полуострова участниками незаконных вооруженных формирований.

В ходе следствия правоохранители получили достаточно доказательств причастности 49-летнего мужчины к участию в преступной группировке"самооборона Крыма". Полицейские установили, что в феврале 2014 года он принимал активное участие в захвате здания Верховного Совета АР Крым, а затем - совершал действия, направленные на изменение границ территории Украины. Кроме того, он участвовал в осаде воинской части А-2398 и ее захвате.

Еще один 49-летний боевик так называемой"самообороны Крыма" также совершил действия, направленные на изменение границ территории Украины и участвовал в осаде Штаба ВМС Украины в Севастополе в течение марта 2014 года. Кроме того, в Севастополе подозреваемый участвовал в захвате воинской части А-1668.

В настоящее время органом досудебного расследования получено достаточно доказательств причастности мужчин к совершению указанных преступлений. Поэтому боевикам сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 260 и ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса ("создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований"; "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины").