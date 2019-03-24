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Директор КИУ рассказал, почему Украине рано переходить на электронные голосования

Директор КИУ рассказал, почему Украине рано переходить на электронные голосования
21:09 Вс, 24 Март 2019 Телеграф

Новости Украины: Пока есть риски вмешательства в результаты выборов Украина должна осторожно относится к электронным формам голосования.

Генеральный директор организации "Комитет избирателей Украины" Алексей Кошель считает, что пока есть риски вмешательства в результаты выборов Украина должна очень осторожно относится к электронным формам голосования.

"Электронное голосование сегодня даже отдельные европейские страны, к примеру Франция, отказываются вводить, так как есть две ключевые проблемы. Кибербезопасность, и мы видим, что эта проблема более чем актуальна для Украины. Пока есть Россия, пока есть риски вмешательства мы должны очень осторожно относится к электронным формам голосования. Проблема номер два – это недоверие к избирательным процессам и к подсчету голосов", - сказал он в эфире телеканала "Прямой".

Что касается большого количества кандидатов в президенты в текущем году, то А.Кошель отметил, что КИУ в свое время, уже предлагало изменение в избирательное законодательство, в части увеличения сумы залога до 10 млн грн, в то же время, предлагалось возвращать средства не только тем, кто прошел во второй тур, а всем кто преодолел 3% барьер.

По его мнению, это не решило проблему полностью, но могло бы сократить количество кандидатов.

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КИУ, Кибербезопасность, Электронное голосование, Алексей Кошель.
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