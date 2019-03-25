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Трамп и Меркель в телефонном режиме обсудили вопросы по Украине

Трамп и Меркель в телефонном режиме обсудили вопросы по Украине
09:33 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины: Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель по телефону обсудили вопросы, касающиеся финансирования НАТО, Украины и торговли.

Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре обсудили вопросы, касающиеся финансирования НАТО, Украины и торговли. Об этом сообщили в Белом доме и в правительстве Германии, передает Радио Свобода. 

В заявлении Белого дома сказано, что разговор руководителей двух государств касался торговли, дискуссий относительно "Брексита" в Великобритании и будущих встреч. Высокопоставленный представитель администрации Трампа также отметил, что речь шла и о финансировании НАТО.

Президент США Дональд Трамп уже давно критикует Германию и других союзников НАТО за то, что они, по его словам, не платят достаточно для собственной обороны, что становится финансовым бременем для США и ложится на плечи американских налогоплательщиков.

А представитель правительства Германии Стефен Сейберт заявил, что разговор также касался вопросов, связанных с Украиной, но не конкретизировал, о чем шла речь.

Напомним, посол США в Украине Мари Йованович призвала украинцев принять участие в выборах президента 31 марта и внести свой вклад в украинскую демократию. Дипломат напомнила, что была назначена послом в Украину экс-президентом США Бараком Обамой, но после избрания Трампа сохранила свой пост и реализует политику нового президента. По словам посла США, это и есть один из признаков настоящей демократии. После выборов, хоть в случае переизбрания нынешнего президента, хоть с приходом нового, граждане объединяются и подтверждают свою поддержку государства и воли избирателей

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Все по теме:

Ангела Меркель, Президент США, Дональд Трамп, Телефонный разговор, Канцлер Германии, Обсуждение, Ситуация в Украине.
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