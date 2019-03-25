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Отец Гриба заявил, что если сыну срочно не сделают операцию, он умрет

Отец Гриба заявил, что если сыну срочно не сделают операцию, он умрет
13:22 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины: Отец заключенного Павла Гриба сообщил, что сыну требуется срочная операция из-за риска возникновения внутреннего кровотечения, которое может привести к смерти.

Политузнику Кремля Павлу Грибу необходима неотложная операция, иначе есть риск возникновения внутреннего кровотечения, которое приведет к смерти парня. Об этом отец политзаключенного Игорь Гриб рассказал в эфире "Прямого".

"Для Павла не существенно, год или два. Если он останется там сейчас, и ему не сделают операцию - он умрет. Цинизм всей ситуации в том, что российской стороне донесена суть ситуации с болезнью - смертельная опасность. Что Павлу необходима операция - донесли", - рассказал отец политзаключенного.

По его словам, украинский профессор приезжал и разъяснил российским врачам, правоохранителям и остальным всю опасность отсутствия необходимой помощи. Отец добавил, что Павел объявил голодовку для того, чтобы ему оказали хотя бы минимальную медицинскую помощь.

"Синдром портальной гипертензии - это неизлечимая врожденная болезнь, которая у Павла с детства. Простыми словами - это букет болезней, воротная вена, подающая кровь, печень, селезенка, желудок... Короче это букет", - добавил Игорь Гриб.

Он отметил, что из-за этой болезни Павел все время нуждается в постоянной медикаментозной поддержке, постоянной жесткой диете, нормальных условиях жизни и на данный момент - операции, которая должна была быть в 2017 году, перед похищением. Павел умирает у всех на глазах, хотя внешне оно может никак отображаться.

Его отец добавил, что есть риск возникновения внутреннего кровотечения, которое может привести к смерти Павла.

"Когда российской стороне это доносишь - они слушают и ничего не делают", - возмутился Игорь Гриб.

Он также рассказал, что на последнее судебное заседание Павлу пять раз вызывали скорую. Последний раз, как приехала скорая, фельдшер сказал, что Павла необходимо госпитализировать, но суд просто проигнорировал это.

Отец подчеркнул, что в России есть специалисты, которые могли бы сделать Павлу необходимую операцию, но российская сторона просто глуха к мольбам семьи Павла Гриба.

Как сообщалось, 22 марта российский суд в Ростове-на-Дону приговорил к шести годам лишения свободы обвиняемого в "терроризме" тяжелобольного украинца Павла Гриба. Гриб в знак протеста объявил голодовку. В то же время российские тюремщики утверждают, что Гриб на здоровье не жалуется, и голодовку не объявлял. К нему не допускают ни украинских врачей, ни омбудсмена Людмилу Денисову.

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Украинец Павел Гриб пропал 24 августа 2017 года в Гомельской области Беларуси, куда поехал на встречу с девушкой из Сочи, с которой познакомился в интернете. Позже в интервью девушка призналась, что пригласить парня в Беларусь ее заставили сотрудники ФСБ России. В сентябре стало известно, что он находится в следственном изоляторе города Краснодара (РФ), ему предъявлено обвинение в терроризме. Тогда же его адвокат заявила, что Гриба похитили сотрудники ФСБ.

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Все по теме:

Риск, Смерть, Возникновение, Павел Гриб, Срочная операция, Приговор в РФ, Внутреннее кровотечение.
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