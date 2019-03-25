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Гриценко выступает за легализацию огнестрельного оружия

Гриценко выступает за легализацию огнестрельного оружия
16:02 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: Анатолий Гриценко ратует за легализацию "огнестрела" и улучшение законодательства, кандидат подписал меморандум с Украинской ассоциацией владельцев оружия.

Кандидат в президенты Украины, лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко и председатель Украинской ассоциации владельцев оружия Георгий Учайкин подписали меморандум о легализации и законодательном урегулировании вопросов обращения и применения огнестрельного оружия гражданами Украины.

"Оружие должно быть фактором безопасности, спокойствия и мира, когда все продумано. Все оружие должно быть на государственном учете и быть легализованным. Я беру обязательство на посту президента создать рабочую группу, чтобы быстро подготовить и внести законопроект "Об оружии", - сказал А.Гриценко на пресс-конференции в понедельник в агентстве "Интерфакс-Украина".

По его словам, меморандум также предполагает существенное усовершенствование законодательства, которое гарантирует равное право на вооруженную защиту, в частности, с использованием короткоствольного нарезного огнестрельного оружия.

А.Гриценко выступает также за демонополизацию и развитие прозрачного рынка гражданского оружия и оружейной инфраструктуры.

Кроме того, кандидат в президенты предлагает создать разветвленную систему территориальной обороны, в частности, путем создания Добровольческой (Резервной) армии из вооруженных граждан, которые в сжатые сроки могут быть привлечены к выполнению задач по защите государства.

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Г.Учайкин подчеркнул, что речь идет не об оружии, а о праве граждан на защиту своей жизни и своей страны. "Только страны с тоталитарными режимами запрещают своим гражданам право на вооруженную защиту. Украина осталась фактически единственной страной в Европе, у которой нет своего оружейного законодательства", - отметил он.

Он также указал, что закон должен четко проводить грань между легальным и нелегальным оружием. "Понятно, что гранатометы, пулеметы, взрывчатку, гранаты никто легализовать не будет, но нужно идти на встречу и возвращать людей в законодательное поле", - пояснил он.

Подписанты меморандума также обязуются обеспечить обнародование информации обо всех награжденных огнестрельным оружием, помимо военнослужащих, сотрудников разведки и оперативных подразделений силовых структур.

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Гражданская позиция, Оружие, Анатолий Гриценко, Легализация огнестрела.
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