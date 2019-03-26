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Выборы 2019: В среду пройдут дебаты Ляшко и Гриценко

Выборы 2019: В среду пройдут дебаты Ляшко и Гриценко
00:06 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Дискуссия начнется в 18:30 и будет продолжаться два часа.

На телеканале "UA:Перший" 27 марта состоятся дебаты между кандидатами в президенты Украины Олегом Ляшко и Анатолием Гриценко.

Как сообщает "Страна", об этом ведущие канала сообщили в прямом эфире.

Оба кандидата подтвердили свое участие. 

Кандидаты выскажут свои предложения по трем темам: нацбезопасность, законодательные инициативы и экономика. Кроме того, они ответят на вопросы друг друга, экспертов и телезрителей.

Сегодня состоялись дебаты между Аркадием Корнацким и Игорем Смешко. Телезрители отдали предпочтение второму кандидату. Он победил с результатом 98% против 2%.

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В эфире также должен был принять участие Александр Вилкул, но он написал письменный отказ от участия в дебатах.

Ранее кандидат в президенты Анатолий Гриценко назвал имя будущего главы правительства в случае победы на выборах 2019 года - новым премьером будет Андрей Садовый.

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Все по теме:

Олег Ляшко, Анатолий Гриценко, Дебаты, Выборы 2019.
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