Выборы 2019: В среду пройдут дебаты Ляшко и Гриценко

Новости Украины: Дискуссия начнется в 18:30 и будет продолжаться два часа.

На телеканале "UA:Перший" 27 марта состоятся дебаты между кандидатами в президенты Украины Олегом Ляшко и Анатолием Гриценко.

Как сообщает "Страна", об этом ведущие канала сообщили в прямом эфире.

Оба кандидата подтвердили свое участие.

Кандидаты выскажут свои предложения по трем темам: нацбезопасность, законодательные инициативы и экономика. Кроме того, они ответят на вопросы друг друга, экспертов и телезрителей.

Сегодня состоялись дебаты между Аркадием Корнацким и Игорем Смешко. Телезрители отдали предпочтение второму кандидату. Он победил с результатом 98% против 2%.

В эфире также должен был принять участие Александр Вилкул, но он написал письменный отказ от участия в дебатах.

Ранее кандидат в президенты Анатолий Гриценко назвал имя будущего главы правительства в случае победы на выборах 2019 года - новым премьером будет Андрей Садовый.