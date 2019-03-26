Полиция и спасатели перейдут на усиленный режим работы во время выборов

Новости Украины: Во время выборов увеличат количество полицейских нарядов для усиленной службы.

Во время президентских выборов правоохранители увеличат количество полицейских нарядов на избирательных участках для несения усиленной службы по обеспечению публичной безопасности и правопорядка граждан, представителей СМИ и наблюдателей, сообщил заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич.

"Ответственные офицеры на местах должны не только отслеживать обстановку, все чрезвычайные события, связанные с выборами, и оперативно докладывать о нарушениях в Ситуационный центр, но и принимать решения в соответствии с обстановкой, которая сложилась", - отметил А.Фацевич.

В свою очередь, в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям также сообщают об усиленном режиме работы спасателей с 25 марта и до завершения выборов.

По информации ГСЧС, с понедельника начал свою работу оперативный межведомственный штаб органов системы Министерства внутренних дел, который возглавил первый заместитель министра МВД Сергей Яровой.

В частности, в последнюю неделю перед выборами организовано круглосуточное дежурство оперативных групп для осуществления мониторинга обстановки по чрезвычайным ситуациям и опасных событий, координации действий сил и средств ГСЧС, а также взаимодействия с правоохранительными и другими государственными органами, обеспечивающими безопасность на объектах, задействованных в проведения выборов.

Вместе с тем, в зданиях, где размещены избирательные участки, для обеспечения первичного реагирования в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, пожаров и опасных событий организовано дежурство пожарных постов.

Также на этих объектах будут задействованы пиротехники ГСЧС для обеспечения выполнения работ, связанных с обследованием участков местности на наличие взрывоопасных предметов.

Кроме того, в готовности к применению для обеспечения реагирования на чрезвычайные ситуации и чрезвычайные происшествия находится и авиация ГСЧС, а именно самолет Ан-26.