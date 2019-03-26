Скачать
Вторник, 26.03.2019
Поезда в Украине начнут курсировать по летнему времени
Поезда в Украине начнут курсировать по летнему времени
Четыре облгаза оштрафовали за "космические" платежки на газ
Четыре облгаза оштрафовали за "космические" платежки на газ
Спортивный юрист - о деле Мораеса
Спортивный юрист - о деле Мораеса
Стало известно, когда Меган Маркл официально выйдет из декрета
Стало известно, когда Меган Маркл официально выйдет из декрета

Мингарелли отметил, что Евросоюз на стороне реформаторов

Мингарелли отметил, что Евросоюз на стороне реформаторов
11:51 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: ЕС предложил профильному комитету Рады помощь экспертов для подготовки законопроектов о незаконном обогащении.

Европейский Союз предложил комитету Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности экспертную помощь для подготовки законопроектов о незаконном обогащении, сообщил глава Представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли.

"Мы предложили комитету Верховной Рады своих экспертов, чтобы соответствующий законопроект был подготовлен и решение было найдено", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

Посол также выразил надежду на то, что сотрудничество с ЕС по линии макрофинансовой помощи не пострадает.

Как сообщалось, Конституционный суд Украины по конституционному представлению 59 народных депутатов Украины признал неконституционной ст. 368-2 УК Украины о незаконном обогащении, так как ее положения не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности.

Мингарелли: Европейский путь Украины является неоспоримым

28 февраля 2019 года в Верховной Раде зарегистрирован законопроект президента Украины о внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы относительно ответственности за незаконное обогащение (№10110). Он возлагает на органы досудебного расследования обязанность доказывать правомерность получения представителем власти в собственность активов и наказание за незаконное обогащение, когда нет признаков злоупотребления служебным положением и взяточничества.

К президентскому законопроекту народные депутаты подали альтернативные инициативы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, ЕС, Реформы, Хьюг Мингарелли.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зима возвращается: в Украину идет резкое похолодание с дождем и мокрым снегом
02 Гороскоп на сегодня, 26 марта 2019: все знаки Зодиака
03 ПФУ отчитался о выплате пенсий и субсидий в марте
04 Порошенко подаст в суд на канал "1+1"
05 Люксембург 1:2 Украина: события матча
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Курс валют на 26 марта: валюта продолжает дешеветь
Курс валют на 26 марта: валюта продолжает дешеветь
День Национальной гвардии Украины: кого и от кого она защищает
День Национальной гвардии Украины: кого и от кого она защищает
Зима возвращается: в Украину идет резкое похолодание с дождем и мокрым снегом
Зима возвращается: в Украину идет похолодание со снегом
Ближайшая родительская суббота Великого поста: дата и традиции
Ближайшая родительская суббота Великого поста: дата и традиции
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь